وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده استقبلت خلال عام 2018 نحو 8 ملايين سائح، موضحا أن الهدف للعام الجاري هو الوصول بأعداد السائحين، من مختلف البلدان، إلى 9 ملايين.

وأوضح طرابلسي أن نسبة مساهمة قطاع السياحة في عوائد بلاده من العملات الأجنبية، بلغت 45 بالمئة.

أما عن العوامل التي أثرت على السياحة في تونس، فقال طرابلسي إن "خطر الإرهاب يشكل تهديدا دائما لقطاع السياحة"، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لمواجهة هذا الخطر وتحقيق الاستقرار الذي يعد أهم عوامل الجذب السياحي، على حد قوله.

كما اعتبر أن خطر الإرهاب "ما زال قائما"، وأضاف: "لكن تونس ليست استثناء في هذا الأمر، فكل دول العالم، بما فيها الدول الكبرى، لم تعد بعيدة عن خطر الإرهاب".

وفيما يتعلق بـالانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، قال طرابلسي إن بلاده "تخطو بثبات على طريق الديمقراطية"، معربا عن عدم تخوفه من أي "آثار سلبية" قد تنتج عن اختيار التونسيين للرئيس الجديد أو التشكيلة البرلمانية المقبلة.

واستطرد قائلا: "القانون والدستور ويقظة التونسيين ووعيهم، تشكل جميعا حاميا لقيم التسامح والمواطنة".

واستبعد طرابلسي صعود نجم التيارات المتشددة في بلاده مرة أخرى، مذكرا بأن الفترة التي كانت حركة النهضة تسيطر فيها على مقاليد الأمور في البلاد، "أثبتت للتونسيين أن هذا التيار ليس صالحا للحكم".

وخلال اللقاء تطرق طرابلسي إلى ديانته اليهودية، قائلا إن الحملة التي استهدفته حين تولى مهامه الوزارية بسبب ديانته "شنتها قوى معارضة لا تعبر عن طبيعة الشعب التونسي".

وتابع: "الشعب التونسي يعلي من قيم التسامح والمواطنة والقانون، والدستور يرسخ هذه القيم، ولا يمكن لأي قوى أن تنال منها أو تغير فيها".