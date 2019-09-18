ونهار الثلاثاء، أعلن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أنّه تدخّل للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن في الأسواق، لضخّ ما يصل إلى 75 مليار دولار بهدف منع أسعار الفائدة القصيرة الأجل من الارتفاع كثيراً.

وتدخّل المصرف من خلال اتفاقيات إعادة الشراء (ريبو)، وهي أداة مالية تتيح للاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة في أدنى مستوياته.

وقال البنك في بيان إنّه على غرار ما فعل الثلاثاء فإنّه يعتزم القيام بهذه العملية مجددا الأربعاء "بغية إبقاء الفائدة الفعلية على الأموال الفيدرالية ضمن معدّل يتراوح بين 2 و2.25%".