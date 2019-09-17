وقالت الوزارة في بيان إن إنتاج الحقل سيرتفع إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز مع حلول الربع الثاني من 2020 "بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذى يشمل حفر 5 آبار"، وفق "رويترز".

وتقول "إيني" إن كمية الغاز المحتملة التي يحويها الحقل الواقع بالمياه الضحلة في دلتا النيل تبلغ تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وبحسب "إيني"، فإن كمية الغاز المحتملة بمنطقة النورس العظيمة حوالي ثلاثة تريليونات قدم مكعبة.

وتحوز كل من "بي.بي" و"إيني"، من خلال وحدتها التابعة آي.إي.أو.سي، حصة 50 بالمئة في امتياز بلطيم جنوب.

والشركة القائمة بالعمليات هي بترول بلاعيم (بتروبل)، وهي مشروع مشترك بين "آي.إي.أو.سي" وشركة طاقة مصرية مملوكة للدولة.

واكتشفت "إيني" أيضا حقل غاز ظُهر البحري العملاق في مصر، وهو الأكبر في البحر المتوسط، الذي ينتج 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وساعد على جذب انتباه أوسع للمستثمرين نحو سوق الغاز في مصر في السنوات الأخيرة.