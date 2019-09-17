وتراجعت أسعار النفط عن مستويات مرتفعة لامستها أمس الاثنين، وتخلى الين والفرنك السويسري عن المكاسب التي جاءت مدفوعة بالشراء غير المحسوب لعملات الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته منذ أول أغسطس مقابل الين، ليلامس 108.36 ين، مدعوما بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقات تجارية مع طوكيو.

وكانت التحركات طفيفة، إذ يترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسات، الأربعاء، مع توقعات قوية بخفض في أسعار الفائدة، واجتماع بنك اليابان يوم الخميس الذي قد يسفر عن مزيد من الإجراءات التحفيزية.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، المكاسب التي حققها الاثنين ليبلغ 98.609.

وبلغ اليورو مستوى أعلى بعض الشيء عند 1.1010 دولار، بينما تراجع الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.9919 دولار.

وتراجع اليوان الصيني 0.3 بالمئة، إذ يقوض الافتقار للأخبار قبيل اجتماعات مقررة يوم الخميس بين مسؤولي تجارة أميركيين وصينيين تفاؤل الأسواق حيال فرص تحقيق تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء حرب رسوم جمركية طويلة.

وكان التحرك الأكبر بين العملات الرئيسية للدولار الأسترالي الذي تراجع 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في 11 يوما، ودفع الدولار النيوزيلندي للهبوط معه، وذلك بعد أن لوح بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) بالميل نحو التيسير في محضر اجتماع.