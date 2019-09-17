وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019 (يناير إلى يونيو) زادت بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مقارنة بـ15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وأوضح المصدر أن أكبر مجموعات سلعية تم تصديرها تتمثل في الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها واللدائن ومصنوعاتها والأجهزة الكهربائية والمعادن الثمينة، وأخيرا الفواكه والثمار.

ورصدت المعطيات الواردة على المجلس الوزاري تصدر مصر في صادرات بعض السلع في الأسواق العالمية عام 2018، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصدير رقائق الألومنيوم، كما احتلت المرتبة الثانية في تصدير السجاد من مواد نسيجية، والمرتبة الرابعة عالميا في تصدير كل من سبائك وقضبان من الحديد والصلب، ومنسوجات (أغطية ومفروشات).

وفيما يتعلق بصادرات مصر إلى العالم, جرى تسجيل ارتفاع في الصادرات المصرية لأفريقيا بنسبة 27 في المئة، ولدول غرب أوروبا بنسبة 15.9 في المئة، ولدول شرق أوروبا بنسبة 8.3 في المئة.

كما زادت الصادرات المصرية لدول أميركا الشمالية بنسبة 20 في المئة، ولدول أميركا الجنوبية بنسبة 66,3 في المئة.