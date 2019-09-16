وارتفع الذهب واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت غرينتش، ونزلت الأسعار 1.2 بالمئة في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.8 بالمئة إلى 1511.40 دولار للأوقية، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط بنحو 20 بالمئة.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا إن الهجمات علي منشآت نفط سعودية أدى إلى تحول الاهتمام من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.

وتابع أنه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال بتبني المزيد من إجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبيرة فإن الهدف التالي للذهب سيكون 1530 دولارا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3 بالمئة إلى 18 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.31 دولار.

في غضون ذلك ربح البلاديوم 0.5 بالمئة الي 1614 دولارا.