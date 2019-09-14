ويعد "التوك توك" وسيلة نقل رخيصة الثمن، إذ يشبه سيارة صغيرة مفتوحة تستخدم محركا صغيرا وتتميز بعدم وجود أبواب، ويلقى رواجا كبيرا في الضواحي والمناطق الشعبية.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قبل أيام بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات "الميني فان"، التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفق ما نقلت صفحة رئاسة الحكومة.

وتشبه "الميني فان" في هيئتها سيارات النقل الجماعي للركاب "الميكروباص"، ولكن بشكل أصغر، حيث تتسع لما بين 6 و7 أفراد، بخلاف الـ"توك توك" الذي يقل راكبين فقط.

وقال مدبولي إن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.

وأجاب موقع "اليوم السابع" على عدد من الأسئلة التي شغلت بال المصريين بعد انتشار الخبر بالمواقع الإلكترونية والصفحات الاجتماعية.

- ما أولى خطوات تنفيذ البرنامج؟

سيجرى عقد اجتماع مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم إلى سيارات "الميني فان".

- ما هي مميزات الـ"مينى فان"؟

الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة، وزيادة عدد الحمولة لتبلغ نحو 7 ركاب.

- ما تفاصيل البرنامج؟

ستحصل الحكومة على التوك توك من مالكه، وتستبدله له بـ"مينى فان".

- هل ستوفر الحكومة خطة للتمويل؟

بما أن سعر الميني فان يبلغ ضعف سعر التوك توك، فإن الحكومة ستوفر خطة للتمويل، ليتمكن صاحب التوك توك من شراء عربته الجديدة على أقساط وفائدة ميسرة. كما سيتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه.

- متى سيبدأ البرنامج؟

في مطلع 2020 ستكون أولى نواة بدء تنفيذ البرنامج، ومراحل الإنتاج الأولية للمينى فان.

- هل هناك جدول زمني محدد لخطة الاستبدال؟

سيحدد اجتماع رئيس الوزراء الأسبوع المقبل مع مصنعي التوك توك الجدول الزمني للاستبدال.