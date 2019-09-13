وذكر لو مير، الذي وصل إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي، أن هناك حاجة إلى "إطار عمل عام" للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28.

كما كرر معارضته لتطوير عملة ليبرا المشفرة التابعة لفيسبوك في الاتحاد الأوروبي، قائلا "لا أرى وضوحا حول آلية عمل ليبرا.. لا يمكنها العمل في أوروبا في ظل الظروف الحالية".

وكانت فيسبوك أعلنت عن مشروع عملتها المشفرة ليبرا في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر إطلاقها في وقت ما عام 2020.

ودعا الوزير الفرنسي إلى تأسيس "عملة رقمية عامة" أوروبية، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن العملات الرقمية شهدت، في أواخر العام الماضي، انهيارا كارثيا، بعدما هوت قيمتها بصورة غير متوقعة، مخلفة وراءها ضحايا كثيرين ممن راهنوا على الربح السريع.