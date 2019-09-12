وبحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 61.04 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 56.03 دولار للبرميل.

جاء هذا الارتفاع بعدما قررت الصين إعفاء أدوية أميركية لعلاج السرطان ومنتجات أخرى من الرسوم الجمركية وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء زيادة مقررة للرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة مليارات الدولارات.

وسبقت تلك التنازلات اجتماعاً مقرراً في الأيام المقبلة يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي ارتفاع الأسعار اليوم بعد تراجع حاد للخامين القياسيين العالميين بعد تقرير أشار إلى أن الرئيس ترامب يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وهي خطوة قد تعزز إمدادات الخام العالمية.

وتعززت المعنويات الإيجابية في السوق، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى خلال عام تقريبا، حيث رفعت المصافي إنتاجها بينما انخفضت الواردات.

وتراجعت مخزونات الخام للأسبوع الرابع وانخفضت 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر وهو ما يتجاوز مثلي توقعات المحللين بانخفاضها 2.7 مليون برميل.