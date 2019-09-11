ويخوض البلدان حربا تجارية متصاعدة منذ عام 2018، قاما خلالها بتبادل رسوم جمركية مشددة على الكثير من المبادلات التجارية السنوية.

وتدخل الإعفاءات المعلنة حيز التنفيذ في 17 سبتمبر طيلة عام، وستشمل 16 فئة من المنتجات تتراوح من مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا بمنتجات من ثمار البحر وأدوية، وفق ما أوضحت لجنة التعرفات الجمركية في الحكومة الصينية.

وهذه أول مرة تنشر فيها الصين مثل هذه القائمة منذ أن فرضت، العام الماضي، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة، على مجموعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وستبقى الرسوم المشددة مفروضة على منتجات أساسية مثل الصويا ولحوم الخنزير.

لكن الحكومة أوضحت، الأربعاء، أنه قد يتم إصدار قوائم أخرى من المنتجات المعفية من التعرفات "في الوقت المناسب" وبعد دراسة المسألة.

وبالرغم من التوتر بين البلدين، تؤكد الصين والولايات المتحدة أن الحوار مستمر بينهما. وسيلتقي مفاوضون من الطرفين في مطلع أكتوبر في واشنطن.