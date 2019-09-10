وبحلول الساعة 15:55 بتوقيت غرينتش، كان برنت مرتفعا 1.01 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 63.60 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 1.2 بالمئة مسجلة 58.55 دولار للبرميل.

وبلغ برنت ذروته منذ أول أغسطس، في حين صعد الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ 31 يوليو.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الجديد العضو القديم بوفد المملكة إلى أوبك، إن سياسة الرياض لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا سيستمر.

وقال أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في أبوظبي: "أسواق النفط في صعود مع تعيين السعوديين وزيرا جديدا للنفط أعلن التزامه بالمحافظة على السياسة القائمة لتحقيق التوازن في السوق ثم دفع الأسعار للارتفاع في نهاية المطاف".

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك، التي تتابع مدى الالتزام بالتخفيضات، اجتماعا الخميس المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.