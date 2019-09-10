وبحلول الساعة 0544 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.90 دولار للبرميل، بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مرتفعة 32 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 58.17 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس، بينما صعد الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.

وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2 بالمئة، الاثنين، بينما أنهى برنت اليوم مرتفعا 1.7 بالمئة، إذ جاء رد فعل السوق إيجابيا حيال تعيين العاهل السعودي ابنه الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة، الأحد.

وقال الأمير عبد العزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.

وأضاف أن التحالف الذي يعرف باسم "أوبك+"، والذي يضم أعضاء أوبك ودول غير أعضاء من بينها روسيا، سيستمر لفترة طويلة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تتابع الامتثال للتخفيضات الخميس المقبل في أبوظبي.