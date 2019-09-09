ويعد الخبر أحدث هزة في الشركة اليابانية، التي تعاني فضيحة وانخفاضا في الأرباح خلال الفترة الماضية.

وقالت "نيسان" إن مدير العمليات ياسوهيرو ياموتشي، سيشغل مؤقتا منصب المدير التنفيذي إلى حين تعيين شاغل للمنصب بنهاية أكتوبر، حيث يستقيل سايكاوا في 16 سبتمبر الجاري.

وتمثل استقالة سايكاوا خروجا مبكرا لرجل كان مكلفا بتصحيح وضع الشركة، بعد اعتقال وإقالة رئيسها السابق كارلوس غصن أواخر العام الماضي، بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه صاحب الأصول اللبنانية.

ومن المتوقع أن يحاكم غريغ كيلي نائب غصن، مع رئيسه السابق العام المقبل.

وصرح ماساكازو تويودا، رئيس لجنة ترشيحات "نيسان" للصحفيين، أن من بين المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي المقبل، غير يابانيين ونساء وأشخاص من شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو".