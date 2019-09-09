وانطلقت، الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي في نسخته الرابعة والعشرين، في العاصمة الإماراتية، بمشاركة 72 وزيرا و500 رئيس تنفيذي، في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع، ورسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم.

وينتظر أن يستعرض مؤتمر الطاقة العالمي خلال أكثر من 80 جلسة حوارية، قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع في مختلف دول العالم.

وذكر مرشد المرر، في تصريح صحفي، أن العالم يشهد في الوقت الراهن تغيرا غير مسبوق في قطاع الطاقة مدفوعا بمزيج من الابتكارات التكنولوجية، مضيفا "وبالتالي فنحن اليوم على مفترق طرق حقيقي يدفعنا لقيادة قطاع الطاقة نحو البدائل النظيفة والمتجددة".

وتابع "تشكل استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر إضافة نوعية لمسيرة الإمارة وتأكيدا لمكانتها المميزة كإحدى أبرز العواصم العالمية للطاقة. هذا الحدث الذي يستقطب أبرز صانعي القرار، وينظم تحت شعار -طاقة من أجل الازدهار- يشكل دفعة قوية لنا في دائرة الطاقة لمواصلة مسيرتنا في إدارة توجهات أبوظبي لتحقيق التحول نحو عصر جديد للطاقة، مبني على أسس الكفاءة والاستدامة والمسؤولية البيئية".

وأوضح رئيس دائرة الطاقة أن هذه الفعالية العالمية "ستتيح استعراض المستجدات التي شهدها قطاع الطاقة المحلي على اختلاف محاوره، وأبرزها إعلان استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة، التي تهدف إلى تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 بالمئة، والمياه بنسبة 32 بالمئة بحلول العام 2030".

وختم تصريحه قائلا "كما سيكون المؤتمر، الذي ينظم خلال الفترة ما بين 9 و12 سبتمبر الجاري، فرصة لاطلاع المشاركين على طائفة من مشاريعنا ومبادراتنا، مثل إطلاقنا لمحطة براكة للطاقة النووية، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الكهروضوئية، ومحطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وإنشاء شركة مصدر للطاقة النظيفة وغيرها من المشاريع التي تعد من الأفضل على مستوى العالم".