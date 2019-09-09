وقال موقع "البوابة نيوز" المصري إن الوزارة قررت تنظيم عملية استيراد الدواجن ومنتجاتها من الخارج، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

وتابع: "يؤدي زيادة الطلب على الدواجن المذبوحة محليا وتحويل حصة الاستيراد للاستهلاك المحلي إلى زيادة الطلب المجمل على الدواجن ومنتجاتها".

من جهته، أوضح موقع "اليوم السابع" أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الدواجن بنسبة 99 في المئة، مضيفا أن الإنتاج المحلي بلغ 1.2 مليار فرخة سنويا، وما يقرب من 15 مليار دجاجة لإنتاج "بيض المائدة".

وأضاف "قيادة البلاد حريصة على حماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة".

وأبرز المصدر أن استيراد الدواجن ومنتجاتها من الخارج يؤدي إلى خسارة "صناعة وطنية واستثمارات كبيرة يعمل بها أكثر من 3 ملايين أسرة سواء كانت مباشرة وغير مباشرة، وذلك بسب تدني الأسعار".

هذا ونوه نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بالإجراءات الجديدة، قائلا "المشروعات الجديدة التي تبنتها الحكومة ستساهم في حماية الإنتاج وتصدير الفائض كذلك".

وأردف قائلا "صناعة الدواجن المحلية اليوم تخطت أزمتها بعد 13 عاما وهي الفترة التي ظهرت فيها إنفلونزا الطيور".