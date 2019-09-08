ربما سمع كثيرون منا عن العوائد الطائلة التي تحققها شركات صناعة السيارات، وعن الأرباح التي تجنيها من خلال طرح طرز متعددة بتقنيات مختلفة أيضا.

بطريقة معينة، وبعد معرفة أرباح شركات السيارات في السنة، يمكن حساب أرباحها حتى في الثانية الواحدة، ويعتمد هذا على قسمة إجمالي أرباح الشركة في العام أو على مدار 12 شهرا، على عدد الثواني في السنة الواحدة، ويقدر بحوالي 31536000 ثانية.

وبعد عملية الحساب هذه يتضح أن شركة تويوتا اليابانية تبيع سيارة واحدة كل 4 ثوان، وتربح حوالي 537 دولار في الثانية الواحدة.

أما شركة بي أم دبليو الألمانية، فتبيع سيارة كل 13 ثانية، وتحقق ربحا قدره 260 دولار في الثانية، وتليها شركة جنرال موتورز الأميركية التي تبيع سيارة كل 4 ثوان، وتحقق رباحا بمقدار 257 دولار في الثانية الواحدة.

وتبتعد شركة هوندا اليابانية عن هذه الشركات قليلا، حيث تبيع سيارة كل 6 ثوان، وتجني 174 دولار في الثانية الواحدة، وتتقدم بذلك على فولكسفاغن، التي تبيع سيارة كل 3 ثوان، وتربح 165 دولار في الثانية، بالمقابل، تبيع شركة فورد الأميركية سيارة كل 5 ثوان، وتحقق دخلا قدره 117 دولار في الثانية.

وتأتي نيسان اليابانية خلفها، بدخل أقل من 100 دولار في الثانية، على الرغم من أنها تبيع سيارة كل 6 ثوان، تحصل مقابلها على 92 دولار في الثانية.

وأخيرا، تبيع فيراري الإيطالية سيارة كل 56 دقيقة، لكنها تحقق ربحا يصل إلى 28 دولار في الثانية الواحدة.