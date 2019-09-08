وأضاف جهاز الإحصاء، في بيان، أن الصادرات ارتفعت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير من 2.20 مليار قبل عام.

وانخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار في فبراير من 6.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4 في المئة والحديد والصلب بنسبة 37.3 في المئة.

ويأتي تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ولاسيما من حقل ظُهر في البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.