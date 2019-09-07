وذكرت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية، أن الرياح القوية والأمطار الناجمة عن إعصار "لينغ لينغ" تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 31000 منزل في جزيرة جيجو ومناطق البر الرئيسي الجنوبية.

وبحسب ما نقلت رويترز عن الوزارة، فإنه لم ترد تقارير فورية عن الإصابات المرتبطة بالإعصار.

وكان الاعصار يمر عبر البحار على بعد 110 كيلومترات إلى الغرب من مدينة سيزون في البر الرئيسي، على الساعة 12:20 من مساء السبت.

وعقب ذلك، واتجه شمالا بسرعة 42 كيلومتراً في الساعة مع رياح تصل سرعتها إلى 133 كيلومترا في الساعة، حسب ما أفادت جمعية الأرصاد الجوية الكورية.

ومن المتوقع أن يؤثر الإعصار على جزء أوسع من البلاد، لأنه يمر قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، في وقت لاحق من السبت، قبل أن يصل إلى كوريا الشمالية في حوالي الساعة 3 مساء.

وأسقطت العاصفة الأشجار ومصابيح الشوارع، ولافتات المباني وألحقت أضرارًا بعلامات المرور عبر البر الرئيسي وفي جيجو.

وتم تعليق عشرات الرحلات الجوية في المطارات في جميع أنحاء البلاد، بينما أُجبر 38 شخصًا على النزوح عن منازلهم التي غمرتها الفيضانات في مدينة جوانجو القريبة من سول.

واستجابت فرق الإطفاء في مدينة إنتشون الساحلية الغربية لنحو 100 مكالمة هاتفية أبلغت عن أضرار مرتبطة بالإعصار، بما في ذلك الجدران المدمرة، واللافتات والأشجار.