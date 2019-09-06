وذكرت الشركة على موقعها على شبكة الإنترنت أن "وضعها المالي والصعوبات التشغيلية لا يسمحان لنا بضمان الرحلات الجوية" بعد يوم الجمعة.

وقال وكيل وزارة النقل، جان باتيست جيباري، لإذاعة "آر تي إل" إن الإلغاء يعني أن عدة آلاف من الركاب لن يتمكنوا من العودة لفرنسا بعد قضاء العطلة الصيفية في الخارج.

وأوضح جيباري أن الحكومة الفرنسية تساعد الشركة، التي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس هذا الأسبوع، للعثور على مستثمرين جدد.

وإيغل أزور، التي توظف 1150 شخصًا، تدير في الغالب رحلات جوية بين فرنسا والجزائر، كما قامت بتشغيل مسارات إلى البرازيل والصين وروسيا ودول أخرى في السنوات الأخيرة.

وتعد مجموعة "إتش إن إيه" الصينية أكبر مساهم في الشركة بحصة 49 بالمئة.