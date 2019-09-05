وذكرت وكالة "رويتزر" أن الليرة التركية نزلت عند 5.70 مقابل الدولار الأميركي، بعد تصريحات أردوغان.

وكانت الليرة التركية قبل هذا التصريح عند مستوى 5.67 مقابل الدولار الأميركي.

وصرح أردوغان في وقت سابق، الخميس، بأنه عازم على إقامة منطقة عازلة في سوريا بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وأضاف أن الأمر سيتم سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو من دونها.

وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد التركي انكمش بنسية 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مما يعزز الشكوك بشأن تعافيه.

وفقدت الليرة التركية 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي أمام الدولار، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تواصل العملة التركية تراجعها في 2019.

وبدأ انهيار الليرة في 2018 عقب أزمة القس الأميركي أندرو برانسون الذي كانت أنقرة تحتجزه، قبل أن تطلق سراحه لاحقا تحت ضغط عقوبات الرئيس دونالد ترامب.