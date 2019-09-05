وألقي القبض على غصن، الذي كان في يوم من الأيام واحدا من أشهر المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات في العالم، في طوكيو في نوفمبر.

ويواجه اتهامات من بينها التربح من الشركة بقيمة خمسة ملايين دولار.

وأُطلق سراحه بكفالة، لكن المحاكم اليابانية رفضت التماسه لتخفيف قيود الكفالة التي تمنعه من الاتصال بزوجته.

وقال محاموه إن هذا الشرط يخالف الدستور الياباني والقانون الدولي بشأن تشتيت شمل الأسر.

وينفي غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية انقلاب من مجلس إدارة نيسان ضده.

وكانت زوجة غصن، قد دعت قادة العالم قبل ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية، للمساعدة في إثارة مسألة المعاملة التي يلقاها زوجها في اليابان.