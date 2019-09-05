جاء الإعلان في أعقاب اتصال في وقت سابق بين ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وفق ما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني.



وشارك في تلك الاتصالات أيضا يي قانغ محافظ البنك المركزي الصيني.

وذكرت الوزارة أن فرقا تجارية من البلدين ستعقد مشاورات في منتصف سبتمبر مضيفة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءاتفعلية لخلق أجواء مواتية.

وهذه المفاوضات التي كان مقرّراً أصلاً عقدها هذا الشهر، لكنها تأجلت بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية جديدة في الأول من سبتمبر.