وقال جونسون، الأربعاء: "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفا: "يجب الآن أن تحصل انتخابات في 15 أكتوبر".

وكان النواب البريطانيون أقروا قانونا يطلب تأجيل موعد "بريكست"، مما يوجه ضربة مريرة أخرى لجونسون لمنع خروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر.

وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتا، مقابل 299 في القراءة الثالثة والأخيرة.

ويجبر القانون الذي تم التصويت عليه، رئيس الوزراء على السعي لتأجيل آخر لبريكست بدلا من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر.

ويحتاج جونسون إلى دعم ثلثي المشرعين لإجراء انتخابات، إلا أن أحزاب المعارضة ذكرت إنها لن تدعم الانتخابات حتى يتم إقرار قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ووصف جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال، المعارض الرئيسي للحكومة، دعوة جونسون للانتخابات بأنها خطوة "تشكيكية"، فيما قال إيان بلاكفورد النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي إنه وزملاءه "لا يثقون برئيس الوزراء".

غير أن كوربين قال إنه سيدعم الانتخابات بمجرد أن يمرر مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء من إخراج المملكة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ويصبح قانونا، وهو ما يمكن أن يتم هذا بحلول نهاية الأسبوع الجاري.