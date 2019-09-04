ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1529.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ ما يزيد عن ستة أعوام عند 1554.56 دولار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1538.60دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الاميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.44 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 937.43 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1525 دولار