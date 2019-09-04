وانخفضت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 53.94 دولار للبرميل. وكان أدنى سعر خلال الجلسة 52.84 دولار، وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس.

وفقدت عقود خام برنت 40 سنتا أو 0.7 بالمئة لتغلق عند 58.26 دولار، وهوت خلال المعاملات إلى 57.23 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى منذ التاسع من أغسطس .

وواصلت الأسعار خسائرها بعد بيانات أظهرت انكماش نشاط المصانع الأميركية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات منفصلة انكماش النشاط التصنيعي بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك،: "ذلك التدهور يواصل تقويض توقعات نمو الطلب على النفط."

وتراجعت أسعار النفط حوالي 20 بالمئة منذ ذروة 2019 التي بلغتها في أبريل، متأثرة بالمخاوف من أن تنال حرب التجارة من الطلب على النفط.