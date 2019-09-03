وتراجع الخام الأميركي 26 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 54.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش، بينما نزل خام القياس العالمي، برنت، 6 سنتات إلى 58.60 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 15بالمئة على بضائع صينية متنوعة، وبدأت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار، مما يعمق الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الطرفين لا يزالان يعتزمان اللقاء في وقت لاحق هذا الشهر، لإجراء محادثات.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي، الثلاثاء، أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني، إذ تمت مراجعة الصادرات بالخفض في ظل النزاع التجاري الأميركي الصيني الذي طال أمده.

ويلقي تحرك الأرجنتين أمس الأحد لفرض قيود على رؤوس الأموال أيضا على مخاطر في الأسواق الناشئة.