وجاء حديث السيسي خلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة "ميتسوبيشي" اليابانية تاكيهيكو كاكيوشي في مقر إقامته بمدينة يوكوهاما، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".

ونقل المصدر عن الرئيس المصري تأكيده على أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مشيدا بنشاط شركة "ميتسوبيشي" الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي.

وأشار أيضا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها، لا سيما في ضوء المشروعات القومية التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية.

وتابع: "مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورا هاما لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن رئيس ميتسوبيشي استعرض، خلال اللقاء، المشروعات التي تدرس شركته تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها مشروع مترو الأنفاق، خاصة في ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية التي يتم طرحها.