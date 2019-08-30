وفي ختام التداولات المحلية، أغلق السعر الفوري لليوان عند 7.1452 للدولار في الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، انخفاضا من 7.1430 في إقفال الجلسة السابقة.

وفي حال ختم السعر الفوري للعملة الصينية تداولات أواخر الليل عند سعر الإغلاق المحلي، فسيكون قد فقد اليوان 3.7 بالمئة أمام الدولار في أغسطس، ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض شهري، منذ وحدت الصين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في 1994.

وفي وقت سابق، الخميس، قطع اليوان موجة خسائر دامت لعشرة أيام، هي الأطول منذ ديسمبر 2015، مع صدور مؤشرات عن بكين وواشنطن بأنهما بحثتا جولة قادمة من المفاوضات المباشرة في سبتمبر، مما عزز الآمال في إنهاء حرب التجارة باهظة التكلفة بينهما.

وفي الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، كان اليوان متداولا عند 7.1463 للدولار في الأسواق الخارجية. وفقا لرويترز.