ونقلت رويترز عن حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى حوالى 38.66 مليار دولار، دون حساب الذهب.

ويأتي ذلك ارتفاعا من 37.25 مليار دولار في 15 أغسطس، وفقا لبيانات مصرف لبنان. وترتفع الاحتياطيات تدريجيا منذ منتصف يونيو، لكن هذه أكبر قفزة.

وقال بيان للبنك المركزي اللبناني "ذلك بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول أو جهات دولية)، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية، ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات".

وكانت واشنطن قد فرضت الخميس الماضي، عقوبات على "جمال ترستبنك" اللبناني ووحداته بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لحزب الله الإرهابي المدعوم من إيران.

وهوت بعض سندات لبنان الدولارية إلى مستويات منخفضة جديدة في أغسطس، في حين صعدت تكلفة التأمين على دينه السيادي.