وكان السعر الفوري الذهب عند الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو تحقيق مكاسب تتجاوز الثمانية بالمئة للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016.

ووفقا لرويترز، فقد صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة، إلى 1540.80دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية في "إس.إم.سي كومتريد": "هذا مجرد انتعاش فني. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا... ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء".

وزادت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.39 دولار للأوقية، بعد أن ضاهت الخميس الماضي ذروة لم تسجلها منذ أبريل 2017. والمعدن بصدد أكبر مكسب شهري له منذ يونيو 2016.

وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 925 دولارا للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 في الجلسة السابقة. والمعدن مرتفع أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، ويتجه لأكبر مكسب شهري منذ يناير 2018.

وتقدم البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1487.15 دولار للأوقية، لكنه بصدد التراجع للشهر الثاني على التوالي.