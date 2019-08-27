ويفترض أن يتيح هذا المؤتمر الذي ينظم بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي منذ عام 1993، لليابان بأن "تقوم بأعمال جوهرية" في القارة، بحسب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وتبدأ أعمال المؤتمر الأربعاء وتنتهي الجمعة في يوكوهاما جنوب غرب العاصمة اليابانية.

ومن بين القادة الذين ينتظر مشاركتهم في المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وتنفذ 150 شركة يابانية معرضا على هامش اللقاءات الرسمية.

ومن بين تدابير أخرى، يفترض أن تعلن طوكيو خلال المؤتمر عن قروض بنحو 400 مليار ين (3.4 مليار يورو) لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة، من ضمنها معدات إضافية لإنتاج الطاقة الهوائية في مصر، ووحدات للطاقة الحرارية الجوفية في كينيا وجيبوتي.

ومن المقرر أن يعلن البنك الأفريقي للتنمية واليابان معا عن مشاريع تزيد قيمتها عن 300 مليار ين ستكون "شفافة ونوعية"، بحسب بورصة طوكيو.

وأكدت اليابان أن استثماراتها في القارة الأفريقية ستتسم بـ"نوعية جيدة" مع "تطوير للموارد البشرية المحلية" والحد من أعباء شروط الاستدانة، في مقارنة مبطنة مع جارتها ومنافستها الصين الحاضرة كذلك بقوة في القارة الأفريقية.

وبلغت قيمة الاستثمار الياباني الموجه في أفريقيا (القيمة التراكمية للاستثمارات عاماً بعد عام) 7.8 مليار دولار أواخر عام 2017 مقابل 43 مليار دولار للصين، وفق وكالة جيترو.

وانخفضت الصادرات اليابانية إلى أفريقيا بنسبة 27 بالمئة منذ عام 2008، فيما ارتفعت بنسبة 50 بالمئة الصادرات الصينية خلال المرحلة نفسها وفق الوكالة.

ويأتي ذلك في ظل تنظيم الصين لمؤتمر منفصل بشأن الاستثمار في أفريقيا، إضافة إلى استثمارها بمبالغ أعلى بكثير في القارة، حيث تعهدت بتمويلات جديدة تبلغ 60 مليار دولار خلال قمة الصين-أفريقيا العام الماضي أي ضعف تعهدات مؤتمر طوكيو عام 2016.

واتهم مشروع "طريق الحرير الجديدة" الذي افتتحته بكين عام 2013 لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا بتفضيل العمال والشركات الصينية على حساب الاقتصادات المحلية، مع إغراق تلك الدول بأعباء المديونية، وعدم احترام حقوق الإنسان والمناخ.