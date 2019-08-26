وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1551.80 دولار للأوقية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الجمعة، فرض رسوم إضافية نسبتها خمسة بالمئة على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.

وهبطت أسواق الأسهم تأثرا بذلك، إذ نزلت الأسهم الأميركية يوم الجمعة، ثم تبعتها الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 860 دولارا.

وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة ليصل إلى 1470.54 دولار للأوقية.