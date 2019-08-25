وتقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المئة في الفترة من أبريل وحتى يونيو، وفقا لما ذكره البنك اليوم الأحد.

وأضاف أن هذه النسبة قد "تنخفض قليلا" مرة أخرى في الصيف.

لكن رئيس البنك، ينس ويدمان، قال لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" إنه لا يرى "سببا للذعر".

وأشار إلى أن اقتصاد ألمانيا بدأ في التراجع منذ فترة طويلة بسبب سجل التوظيف.

وقال "التوقعات غير مؤكدة بشكل خاص في الوقت الراهن"، مشيرا لعوامل سياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية الدولية.

وذكر ويدمان أن الرد لا ينبغي أن يكون هو التشاؤم، أو اتخاذ إجراء بناء على ذلك.