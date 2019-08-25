وقال موقع "مصراوي" إن سعر صرف الدولار استقر في 10 بنوك، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

وحافظ سعر العملة الأميركية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

كما استقر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

واستقر أيضا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أن أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد قرار الخفض وصلت إلى 14.25 في المئة للإيداع، و15.25 في المئة للإقراض.

وكان خفض الفائدة السابق للبنك المركزي المصري في فبراير، بواقع 100 نقطة أساس، وفقا لوكالة "رويترز".