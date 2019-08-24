وقال توسك خلال مؤتمر صحفي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غربي فرنسا: "سأحمي النبيذ الفرنسي بتصميم صادق...إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما، سيرد الاتحاد الأوروبي على المستوى نفسه"، محذرا في الوقت نفسه بأن الحروب التجارية سوف تؤدي إلى "انكماش" اقتصادي حول العالم.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأميركي مجددا، الجمعة، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات النبيذ الفرنسي ردا على فرض رسوم فرنسية على المجموعات الأميركية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وأكد ترامب أنه يتوقع مناقشات "مثمرة جدا" في باريس، لكنه لوح بفرض رسوم جمركية على النبيذ الفرنسي.

لكنه أضاف "لا يعجبني ما فعلته فرنسا". وقال "لا أريد أن تفرض فرنسا رسوما على شركاتنا. إنه أمر جائر جدا. إذا فعلوا ذلك فسنفرض رسوما على نبيذهم.. رسوم لم يروا مثلها من قبل".

وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن "علاقته جيدة جدا" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.