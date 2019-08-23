وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 إلى 10 بالمئة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.

وأعلنت الصين أيضا أنها ستفرض رسوما بقيمة 25 بالمئة على السيارات الأميركية و5 بالمئة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15ديسمبر.

وكانت الصين قد ألغت رسوما جمركية على السيارات الأميركية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية اثناء انعقاد المحادثات التجارية.

وقال مكتب الرسوم الجمركية الصيني في بيان إن زيادة الرسوم، التي فرضتها الولايات المتحدة "أدت إلى استمرار تفاقم التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، في خرق لاتفاق رئيسي الدولتين في الارجنتين والإجماع الذي تم التوصل إليه في أوساكا".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد فرض رسوما على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية، ويعتزم فرض مزيد من الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع المستوردة سيبدأ تطبيقها على مرحلتين في الأول من سبتمبر و15 ديسمبر.