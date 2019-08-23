ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش على مدار فصلين متتاليين على الأقل، بحسب محللين اقتصادين.

وقالت المتحدثة الألمانية في مؤتمر صحفي: "لسنا في حالة ركود حاليا. الآن حان الوقت لضمان النمو عبر سياسات حكيمة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من تأكيد مصدين مطلعين أن البنك المركزي الألماني لا يرى حاجة إلى إجراءات تحفيز مالي في ألمانيا في الوقت الراهن، رغم أنه يتوقع انكماش الاقتصاد مجددا خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصدرين قولهما إنه في حين يتولى وزير المالية الألماني أولف شولتس مسؤولية إعداد الإجراءات التي يمكن تطبيقها إذا تدهورت حالة الاقتصاد، فإن الاقتصاد لا يحتاج حاليا إلى دعم إضافي.

وأظهر مسح نشت نتائجه الخميس، أن القطاع الخاص في ألمانيا لا يزال يواجه صعوبات في أغسطس، مع استمرار الركود في قطاع الصناعات التحويلية وتراجع نشاط قطاع الخدمات بشكل طفيف.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة في الفترة من أبريل حتى يونيو بسبب انخفاض الصادرات، ولا تكاد مؤشرات ثقة الشركات تشير إلى إمكانية حدوث تحسن يذكر في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر.

وأظهر المسح تراجع خلق فرص عمل في القطاع الخاص في المجمل إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، بينما أصبحت توقعات قطاع الأعمال للإنتاج في المستقبل سلبية للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014.