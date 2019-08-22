وقالت تقارير، خلال الأسبوع الجاري، إن البنك المركزي يعتزم طرح عملات نقدية من فئة 500 و1000 جنيه، يتم تداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل.

فيما ذكر المركز الإعلامي أن الخبر المتداول على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي "عار تماما من الصحة"، وفق ما نقل موقع "مصراوي".

وأوضح المركز في بيان، الخميس، أنه رغم نفيه هذه الشائعة سابقا، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددا مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء.

وأكد البنك المركزي أنه "لا ينوي إصدار أي عملات نقدية جديدة وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأشار المصدر إلى أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مؤكدا أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية.

يشار إلى أن الورقة النقدية من فئة الـ200 جنيه (12 دولارا) هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا.