وفي المؤشر "EGX30 TR"، يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول، وزن كل شركة داخل المؤشر.

ويأخذ المؤشر الجديد في اعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كلا من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية، وفق ما ذكر بيان صادر عن البورصة المصرية.

وقال رئيس البورصة، محمد فريد، إن المؤشر الجديد يساعد المستثمرين في قياس العائد الكلي على استثماراتهم في البورصة، والذي لا يتضمن التغير السعري للأوراق المالية فحسب، بل التوزيعات أيضا.

وبحسب فريد فإنه سيتم إجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأولى بنهاية يناير، والمراجعة الثانية بنهاية يوليو.

ويتميــز المؤشــر الجديد بكونــه يتفــادى التركيــز علــى صناعــة بعينهــا، ومــن ثــم يوفــر تمثيلا جيــدا لمختلــف الصناعــات والقطاعــات العاملــة داخــل الاقتصــاد المصــري.