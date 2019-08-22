وقالت سلسلة المتاجر، وفق ما أوردت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، الأربعاء، إن الدعوى جاءت بعد الحرائق التي اندلعت في الألواح الشمسية التي اشترتها السلسلة من "تسلا".

واعتبرت "وول مارت" في دعواها أن الحرائق التي أصابت الألواح التي من المفترض أن تزود المتاجر بالطاقة، خرق جسيم للعقد بين الطرفين، كما أنه يدل على عدم الالتزام بمعايير الصناعة.

وطلبت الشركة من "تسلا" إزالة الألواح الشمسية من 240 موقعا تابعا لها، فضلا عن دفع تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرائق، وأوضحت أنه اعتبارا من نوفمبر عام 2018، تعرض ما لا يقل عن سبعة متاجر لحوادث بسبب أنظمة "تسلا" الخاصة بالطاقة الشمسية، هذا إلى جانب ثلاثة حوادث قبل هذا التاريخ.

وشكل الخبر ضربة قوية للشركة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، حيث انخفض سعر سهم "تسلا" بنسبة واحد في المئة بعد انتشار الخبر.

ولم تكتف "وول مارت" بعرض الأضرار التي لحقت بها، إذ قالت إن طواقم "تسلا" التي كانت تشرف على عملية الصيانة الدورية للألواح كانت تفتقر للخبرات والمهارات المطلوبة.

ومن المرجح أن ينعكس هذا الأمر سلبا على شركة "تسلا" التي تطرح نفسها بديلا للطاقة التقليدية.