واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.

وتركز الأسواق حاليا على خطاب باول الذي يلقيه غدا الجمعة في جاكسون هول سعيا لاستيضاح مسار السياسة النقدية الأميركية، خاصة بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية أبرز خطر حدوث ركود للاقتصاد الأميركي.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي المنعقد في يوليو، الذي نُشر الأربعاء، انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5%، ليصل إلى 848.60 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.9% إلى 1458.52 دولار للأوقية.