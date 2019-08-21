وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية يوليو نحو 12.271 مليار دولار، مقارنة مع نحو 11.523 مليار دولار في نهاية 2018.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.

وتمثل هذه العناصر الثلاثة أبرز العوامل المغذي لاحتياطي العملة الأجنبية في الأردن.