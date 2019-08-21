وأوضح طارق الملا في بيان صحفي، الأربعاء، أن إنتاج حقل ظهر وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، مشيرا إلى أن الطاقة الانتاجية للحقل في فبراير الماضي، وصلت إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا، الأمر الذي يعني أن الإنتاجية ارتفعت خلال الشهور الستة الماضية، بنحو نصف مليار قدم مكعبة يوميا.

وتستهدف مصر الوصول بإنتاجية الحقل، الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في العام 2015، إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

ووفقا لتقديرات الشركة الإيطالية، فإن احتياطيات حقل ظهر من الغاز الطبيعي تبلغ حوالي 30 تريليون قدم مكعبة.

وكانت الوزارة أعلنت في مارس الماضي أن شركاء الحقل سيستثمرون 1.2 مليار دولار في 2019-2020، لتكثيف الأنشطة التنموية بمنطقته، مضيفة أن استثمارات التنمية بالحقل في 2018-2019 بلغت 3.2 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، نقلت وسائل إعلام مصرية عن الملا قوله إن مصر تستهدف تصدير ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بنهاية 2019، من 1.1 مليار قدم مكعبة حاليا.

وأضاف الملا أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لأكثر من 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا، بنهاية هذا العام.