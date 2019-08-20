وذكر بومبيو في مقابلة مع "إم إس إن بي سي" إن الحكومة الأميركية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر، بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي، بين طهران والقوى العالمية الست.

وفي مايو، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات، كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماما.

وبحسب مصدر بالصناعة يرصد مثل تلك التدفقات وبيانات من "رفينيتيف أيكون"، صدرت إيران حوالي 100 ألف برميل يوميا من الخام في يوليو.

وبحساب المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يوميا.

وبيّن بومبيو "استطعنا استئصال حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة"، وفق ما نقلت "رويترز".

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ أول يناير، لتقليص المعروض العالمي.

وفي يوليو، مددت أوبك الاتفاق حتى مارس 2020، لتفادي تخمة مخزونات في وقت من المتوقع فيه تباطؤ الطلب العالمي.