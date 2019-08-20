ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1497.07دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، مرتفعا قليلا فوق أدنى مستوى في أسبوع تقريبا البالغ 1492.10 دولار والذي سجله في الجلسة السابقة، وفق "رويترز".

ونزل الذهب 1.2 بالمئة، الاثنين، متراجعا دون المستوى المهم البالغ 1500دولار ومسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 19 يوليو.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1507.80 دولار.

وتتنامي الآمال بضخ تحفيز إضافي بعد تقارير عن أن ألمانيا تستعد لزيادة الإنفاق المالي واتخاذ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لخطوات لخفض تكاليف اقتراض الشركات.

في غضون ذلك، استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الوقت الذي ارتفعت فيه العوائد على السندات الحكومية الأميركية بفضل تحسن الإقبال على الأصول العالية المخاطر.

ويركز المستثمرون في الوقت الحالي على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في يوليو المقرر صدوره، الأربعاء.

وكذلك منتدى جاكسون هول الذي ينظمه المجلس الذي يعقد في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية. أيضا يترقب المستثمرون قمة مجموعة السبع التي تنعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.93 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 852.78 دولار للأوقية، بينما صعدا لبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1478.27 دولار.