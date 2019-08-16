وبدأ الناتج الصناعي الذي يُعتبر مؤشرا على بيانات النمو، بالانخفاض في أعقاب أزمة الليرة التركية العام الماضي، والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود.

وفي استطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المُعدل في تركيا في ضوء عوامل التقويم 1.01 في المئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات إن الإنتاج الصناعي، المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.9 في المئة خلال يونيو.

وانكمش الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.