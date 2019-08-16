وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدًا مع الصين. هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أميركا".



وأشار إلى أنه ”من المقرر أن يجري اتصالًا هاتفيًا في وقت قريب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ“، لكنه لم يذكر موعدًا.



وأردف متحدثًا عن الحرب التجارية: "أظن أنه كلما طالت كلما أصبحنا الأقوى.. لدي شعور بأنها ستكون قصيرة نوعًا ما".



وتوعدت الصين أمس الخميس بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنها دعت الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.



وقال ترامب إنه لا يعتقد أن بكين ستنتقم من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

ومن المنتظر أن يجتمع مفاوضون تجاريون أميركيون وصينيون الشهر القادم في واشنطن، رغم أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد.



وقال ترامب: ”اجتماع سبتمبر ما زال قائمًا على حد علمي، لكنني أعتقد أن الشيء الأهم من سبتمبر هو أننا نتحدث بالهاتف ونجري محادثات بناءة جدًا“.



وأضاف أن مسؤولين أمريكيين وصينيين أجروا "محادثة جيدة جدًا" قبل بضعة أيام.



وفي سياق آخر، قال ترامب، إن الولايات المتحدة وبريطانيا "تتحركان بسرعة نحو اتفاقية للتجارة ستكون رائعة وكبيرة".



وزاد "أعتقد أننا سنبرم اتفاقية تجارية رائعة وكبيرة مع المملكة المتحدة".