وبحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 59.35 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد الخام الأميركي 5 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 55.28 دولار للبرميل بعد أن تراجع 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتسبب مزيج من سلسلة بيانات تُشير إلى تباطؤ النمو العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتواصل ارتفاع مستويات مخزون النفط في الولايات المتحدة إلى انحسار التفاؤل، الذي شهدته أسواق الخام في الآونة الأخيرة، لكنها أذكت توقعات بأن كبار المنتجين ربما يتخذون خطوات أخرى لدعم الأسعار.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "أسعار النفط، وعلى الرغم من تلقيها الدعم من قيود الإنتاج بقيادة أوبك...تواجه عوامل معاكسة شديدة إذ يتأرجح المتعاملون بين المخاوف على جانب الطلب وسياسات تقليص المعروض".

وتقلص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج تقريباً منذ بداية 2017 ويقول متعاملون إنهم يتوقعون أن تعزز السعودية خفض الإنتاج في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام.