وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار سجائر مونديال بأنواعها من 16.50 جنيه (0.998 دولار) إلى 17.50 جنيه (1.1 دولار) وسجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها وذلك اعتبارا من "الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019".

وقال العضو المنتدب للشركة الشرقة للدخان، هاني أمان، لرويترز إن "زيادة الأسعار جاءت بسبب زيادة التكاليف على الشركة من عمالة ومدخلات إنتاج"، مضيفا "كان لابد من رفع الأسعار... الأصناف التي تم زيادة أسعارها من الأكثر المنتجات التي كانت في حاجة للزيادة".

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.