وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.73 دولار، أو 4.7 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.30 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.17 دولار، أو 4.0 بالمئة، لتسجل عند التسوية 57.10 دولار للبرميل.

وهذه أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية في يوم واحد لخام برنت منذ ديسمبر كانون الأول عندما سجل قفزة بلغت 7.9 في المئة.

ومنذ أن هبطا إلى أدنى مستوياتهما منذ يناير كانون الثاني في السابع من أغسطس آب، سجل برنت مكاسب بلغت 9 في المئة في حين صعد الخام الأميركي 12 المئة.

ودفعت الزيادة الأكبر في أسعار الخام الأميركي على مدار الأيام الأربعة الماضية علاوة برنت على خام غرب تكساس الوسيط للتراجع لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ مارس آذار 2018.

وقبل الإعلان الأميركي بشأن تأجيل الرسوم الجمركية، كانت عقود برنت ما زال يجري تداولها منخفضة حوالي 20 في المئة عن أعلى مستوى لها في 2019 الذي سجلته في أبريل نيسان.

وبالإضافة إلى انحسار المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال محللون إن أسعار النفط لقيت دعما أيضا من توقعات بانخفاض في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.